На Чукотке на выборах президента досрочно проголосуют более 4 тыс. избирателей

Участковые комиссии начнут работу с 25 февраля

ТАСС, 6 февраля. Более 4 тыс. избирателей в удаленных труднодоступных районах Чукотки примут участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ. Члены участковых избирательных комиссий будут добираться до них на вертолетах и технике высокой проходимости, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Чукотского АО Николай Гончаров.

"Досрочное голосование - это наша стандартная история, потому что мы понимаем, что у нас большая территория и большие расстояния. С 25 февраля наши участковые комиссии начнут отрабатывать маршруты досрочного голосования, в настоящее время их более 45. Планируем охватить около 4 тыс. избирателей нашим досрочным голосованием. Для этого будут использованы вертолеты и техника высокой проходимости", - рассказал Гончаров.

Он добавил, что члены участковых избирательных комиссий традиционно возьмут с собой переносной ящик, мобильную ширму и небольшой стол, чтобы сделать процесс голосования максимально комфортным для избирателей даже в тундре. Обычно на досрочных выборах голосуют оленеводческие бригады, сотрудники метеостанций, удаленных застав и маяков.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Досрочное голосование стартует в стране с 25 февраля.