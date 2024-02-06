Источник: Запад контролирует каждое применение поставленного Киеву оружия из-за коррупции

В силовых структурах отметили, ссылаясь на данные разведки, что это связано с высокой степенью коррупции в ВСУ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) согласовывают каждое применение дорогостоящего западного вооружения, такого как ракеты HIMARS, ATACMS и зенитные ракетные комплексы Patriot со своими кураторами из стран НАТО. Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные разведки источник в силовых структурах, такое решение кураторов связано с высоким уровнем коррупции на Украине.

"Контроль за использованием западного вооружения, такого как HIMARS, ATACMS и Patriot, остается за западными государствами, в связи с высокой степенью коррупции в ВСУ. То есть каждое использование таких видов вооружения согласовывается с кураторами из стран НАТО, которые находятся сейчас на Украине", - сказал собеседник агентства.