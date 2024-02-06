Патрушев в Кургане проведет совещание по нацбезопасности

Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено дополнительным мерам по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня в Кургане проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО). Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"6 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Кургане совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии также примут участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, представители федеральных министерств и ведомств и главы регионов, входящих в состав округа.

Планируется, что основное внимание на встрече будет уделено дополнительным мерам по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. На них он традиционно затрагивает не только текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в этом округе.

Предыдущее такое мероприятие было посвящено обстановке в Центральном федеральном округе. Оно прошло в Воронеже 16 ноября прошлого года. На нем речь шла в том числе об усилении противовоздушной обороны и дополнительных мерах защиты населения и инфраструктуры.

Ситуацию на Урале Патрушев последний раз обсуждал в феврале прошлого года на совещании по нацбезопасности в Челябинске. На нем секретарь российского совбеза, в частности, отмечал, что уральские регионы на фоне экономической агрессии Запада против России должны задействовать все возможности и разворачивать производства так же оперативно, как это было в Великую Отечественную войну.