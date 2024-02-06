6 февраля, 06:18
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

Советник главы республики Игорь Кимаковский уточнил, что украинская сторона была вынуждена покинуть свои позиции из-за больших потерь на этом участке фронта и крайне усложненных условий подвоза обеспечения

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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"Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ [вооруженные формирования Украины] из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что покинуть свои позиции украинская сторона была вынуждена из-за больших потерь на этом участке фронта и крайне усложненных условий подвоза обеспечения. 

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