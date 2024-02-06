Турчак назвал президентские выборы в России событием мирового масштаба

Первый вице-спикер Совета Федерации призвал в дни голосования "не оставить свой голос под подушкой", а в очной или электронной форме сделать "тот выбор, который каждый для себя уже внутри сделал"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президентские выборы в РФ являются событием мирового масштаба, считает секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Не могу не сказать несколько слов по самому главному событию, которое нам предстоит всем, и нашей стране, и событию в мировом масштабе, это выборы президента Российской Федерации, которые пройдут совсем скоро, в марте текущего года", - сказал Турчак на заседании второго всероссийского форума "Женское движение "Единой России".

Он призвал в дни голосования "не оставить свой голос под подушкой", а в очной или электронной форме сделать "тот выбор, который каждый для себя уже внутри сделал".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.