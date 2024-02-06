Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о возможности конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ были внесены в Госдуму депутатами разных фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.

В этот список добавлены публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и исполнении госорганами РФ своих полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). При этом речь идет о совершении таких преступлений из корыстных побуждений.

Кроме того, статья 104.1 УК РФ (конфискация имущества) дополняется примечанием, согласно которому под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки, бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей Уголовного кодекса.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ дополняется новыми составами - совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Также вносятся изменения в статью 48 УК РФ о лишении по решению суда специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград за совершение ряда преступлений, включая публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, призывы к осуществлению экстремистской деятельности и к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, а также действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Звания и наград также можно будет лишиться за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России, ее граждан или юридических лиц и реабилитацию нацизма.

Сняли опасения

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, после принятия законопроекта в первом чтении "в обществе обоснованно возникли вопросы", связанные с тем, как будет работать конфискация. По его словам, было проведено несколько консультаций с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и начальником государственно-правового управления президента РФ Ларисой Брычевой, в результате которых "отчасти справедливые опасения" были сняты поправками ко второму чтению.

"У нас было несколько консультаций, результатом которых стали поправки, которые мы <...> внесли для того, чтобы избежать всякого рода двойных толкований. [Конфискации подлежит] именно имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности, либо то имущество, которое служит орудием совершения преступления, чтобы мы четко укладывались в тот институт конфискации, который сейчас содержится и в общей части тоже. Мы все эти вопросы уточнили", - сказал Клишас.