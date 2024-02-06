Песков: все аспекты торговых отношений с РФ обсудят во время визита Путина в Турцию

По сообщениям турецких СМИ, визит намечен на 12 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Все нюансы торговых отношений с Турцией будут обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путин в страну. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все эти вопросы будут в повестке дня", - ответил Песков на вопрос, будут ли обсуждаться проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба. "Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться", - добавил он.

"Турция - наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня", - заключил представитель Кремля.

Дипломатический источник ТАСС сообщал, что в Анкаре рассчитывают обсудить вопросы строительства газового хаба и скидки для на российский газ во время визита Путина в Турцию. В числе возможных тем также проблемы с расчетами через турецкие банки, возникшие у российских компаний. По сообщению турецкого МИД, обсуждаться будут также ситуация в Сирии и Палестине, а также строительство АЭС "Аккую" и черноморский зерновой коридор.

По сообщениям турецких СМИ, визит намечен на 12 февраля. Песков подтверждал, что визит готовится, но конкретной даты не называл.