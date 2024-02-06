Песков: РФ может принять "особые решения" по Арктическому совету при его неэффективности

По словам представителя Кремля, Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия пока продолжает работу в Арктическом совете, но если участие в нем перестанет отвечать интересам страны, то могут быть приняты "особые решения". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия пока сохраняет там свою работу. Разумеется, если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения", - отметил представитель Кремля, комментируя информацию о том, что Москва может выйти из Арктического совета.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее участниками являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ.

Россия после истечения срока своего председательства передала полномочия Норвегии в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая 2023 года в Салехарде.