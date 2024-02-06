Песков не исключил, что Путин может обратиться к парламенту в конце февраля - начале марта

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что оглашение послания президента Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено в конце февраля - начале марта, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не можем этого исключать", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о том, что послание президента парламенту может состояться между 23 февраля и 10 марта.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника сообщила, что оглашение послания главы государства Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.

Послание главы государства Федеральному собранию за 2022 год также было оглашено уже в следующем календарном году, 21 февраля 2023 года. Путин объяснял это высокой динамикой событий и сложностью "зафиксировать в конкретный момент" планы на будущее. Перед этим, в 2021 году, послание оглашалось в апреле.

В большинстве случаев послания оглашаются ежегодно, однако бывают исключения. Обращение к парламенту за 2017 год переносилось на март 2018 года. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что послание Федеральному собранию - это право, которое глава государства может реализовать, "когда сочтет нужным".