Песков: РФ с интересом ожидает результатов расследования диверсии на "Северных потоках"

Представитель Кремля отметил, что Москва неоднократно запрашивала данные, но "ни разу никто не делился ими"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на "Северных потоках", но ни разу не получила ответ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва с интересом ждет результатов расследования.

"Россия неоднократно запрашивала эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли", - сказал представитель Кремля.

Он добавил: "Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься. Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком".

Песков не стал комментировать уточняющий вопрос о российском расследовании диверсии: "Пока ничего сказать не могу, это зависит от результатов".

Ранее сообщилось, что расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводе "Северный поток" и "Северный поток - 2" прокурор Матс Юнгквист в ближайшее время примет решение по этому делу. При этом прокурор пока не комментирует, идет ли речь о закрытии расследования или возбуждении уголовного дела. Шведское расследование проводится в тесном сотрудничестве с прокуратурой Германии.

О диверсии

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.

Как ранее сообщил Юнгквист корреспонденту ТАСС, шведская прокуратура пока не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках этого дела.