Патрушев назвал недостаточными темпы внедрения критически важных российских технологий

Секретарь Совета безопасности отметил, что отечественные компании продолжают закупать уже готовые иностранные товары с помощью параллельного импорта

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Темпы внедрения критически важных российских технологий и продукции все еще недостаточны, отечественные компании продолжают закупать уже готовые иностранные товары с помощью параллельного импорта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УрФО) он подвел итоги аналогичного мероприятия, состоявшегося год назад в Челябинске. Тогда были выработаны меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала регионов УрФО.

"Темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются пока еще недостаточными. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта", - констатировал секретарь Совбеза.