Патрушев раскритиковал власти пострадавших от пожаров районов в регионах УрФО

По словам секретаря Совета безопасности, они недостаточно использовали свои полномочия по защите населенных пунктов от стихии

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев раскритиковал власти районов в регионах на Урале, пострадавших от пожаров: они недостаточно использовали свои полномочия по защите населенных пунктов от стихии.

"Сложной остается пожарная обстановка", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. На мероприятие вынесен вопрос предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионах УрФО.

"Органы местного самоуправления в недостаточной мере реализовывали полномочия в сфере защиты населенных пунктов от природных пожаров, в том числе по обустройству минерализованных полос, по расчистке территории от сухой растительности и обеспечению противопожарного водоснабжения", - констатировал секретарь Совбеза.

"В прошлом году в округе зафиксировано более 3 тыс. лесных пожаров <...>. Не снижается и количество техногенных пожаров. В 2023 году в округе произошло более 25 тыс. подобных пожаров", - добавил Патрушев.

По его словам, ситуация "во многом связана с нарушениями требований пожарной безопасности, с ненадлежащей подготовкой к пожароопасному сезону, с несвоевременным реагированием на сигналы населения о выявлении очагов возгораний, а также с отсутствием эффективного мониторинга лесопожарной обстановки".

Во многих регионах УрФО "остаются нерешенными задачи, связанные с внедрением современных технологий прогнозирования чрезвычайных ситуаций, отмечается нехватка сил и средств, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", резюмировал секретарь Совбезав.