Патрушев призвал усилить защиту критически важных и потенциально опасных объектов на Урале

По словам секретаря Совета безопасности, требуется "усилить оперативно-разыскную работу по своевременному предупреждению преступлений террористического характера, выявлению лиц, склонных к их совершению"

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев указал на необходимость усиления антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, а также дальнейшего совершенствования системы аварийной готовности и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций для защиты населения на Урале.

На совещании в Кургане по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УрФО) обсуждались вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионах УрФО. По словам Патрушева, для предупреждения негативных последствий от пожаров, наводнений и техногенных аварий надо решить несколько задач: "Продолжить совершенствование системы аварийной готовности и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить необходимой техникой и экипировкой аварийно-спасательные формирования, усилить антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей".

Также надо "обеспечить данные объекты инженерно-техническими средствами охраны и контроля, организовать патрулирование территорий", указал секретарь Совбеза.

По его словам, требуется "усилить оперативно-разыскную работу по своевременному предупреждению преступлений террористического характера, выявлению лиц, склонных к их совершению". Необходимо "актуализировать паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, активизировать информационно-просветительскую работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности", усилить надзор за обеспечением безопасности на опасных производственных объектах, "активнее использовать программно-аппаратные средства дистанционного контроля в режиме реального времени".

"В преддверии весеннего паводка следует организовать постоянное наблюдение за изменением гидрологической обстановки, провести ледокольные работы на водных объектах, проверить готовность объектов водоотведения. Важно не допустить подтоплений и затопления населенных пунктов", - указал Патрушев.

Помимо этого, подчеркнул он, требуется "усилить контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, своевременно профилактировать вспышки инфекционных заболеваний".