Путин и Лебедев обсудили применение цифровых технологий в работе Верховного суда РФ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев доложил о работе ГАС "Правосудие"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним применение цифровых технологий в деятельности органов судебной системы, в том числе работу государственной автоматизированной системы (ГАС) "Правосудие"

"Верховный суд под вашим руководством очень много делает для решения [вопроса] открытости, доступности для наших граждан органов судебной системы. Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде", - сказал глава государства, открывая встречу. Путин указал на то, что возникают вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан.

Лебедев доложил о работе ГАС "Правосудие". "К ней обращений пользователей за год - около 11 млрд", - сообщил он. Президент с удивлением переспросил цифру. "Население, граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на те вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд. Так что это очень эффективно", - подтвердил Лебедев. "Здорово!" - похвалил Путин.

На встрече глава государства и председатель Верховного суда РФ также поговорили о мерах, направленных на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики.