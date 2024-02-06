Гатилов заявил, что санкции Швейцарии против РФ создают трудности для дипломатов

Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве отметил, что раньше эти организации, базирующиеся в городе, не были политизированы и исполняли свой мандат как положено

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Санкции Швейцарии против России создают трудности для российских дипломатов: им стало гораздо сложнее приезжать в Женеву, ужесточился визовой режим. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Le Temps постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Он утвердительно ответил на вопрос издания о том, создала ли Швейцария, присоединившись к санкциям против РФ, трудности для российских дипломатов. "Да, им стало гораздо сложнее приезжать в Женеву", - отметил глава дипмиссии. Ввиду отсутствия прямых авиарейсов "приходится лететь через Стамбул". "Более того, раньше нам не требовались визы с дипломатическими паспортами, - продолжил Гатилов. - Это было взаимное правило между Швейцарией и Россией. Теперь визовый режим ужесточился, и мы должны заранее анонсировать визит любого дипломата, который приедет на переговоры в Женеву. Это действительно усложняет ситуацию".

Комментируя, по просьбе газеты, принятые некоторыми международными организациями "меры против российских представителей" из-за событий на Украине, постпред РФ подчеркнул, что "это очень вредно для международных организаций и ООН". "Раньше эти организации, базирующиеся в Женеве, не были политизированы и исполняли свой мандат как положено. Теперь они становятся неэффективными, потому что они блокируются коллективным Западом", - пояснил дипломат.

Коснувшись, по просьбе Le Temps, ситуации с российскими учеными, работающими в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Гатилов напомнил, что "история участия российских ученых в ЦЕРН уходит корнями далеко в прошлое". Однако работа ЦЕРН тоже "политизировалась", отметил он. "Больше нет ученых, прибывающих из России. Те, кто еще здесь, работают до завершения своего контракта. Им говорят, что они могут продолжать работать в ЦЕРН, если у них нет связи с институтом в России и если они действуют как нероссийские граждане", - констатировал дипломат. Он расценил такую ситуацию как неприемлемую, подчеркнув, что "международное сотрудничество в этой области пострадает". "Мы будем использовать эти ресурсы сами, в России", - заключил Гатилов.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.