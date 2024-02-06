ЦИК 8 февраля рассмотрит вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия в полной мере обеспечил соблюдение прав всех выдвиженцев

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ перенесла с 7 на 8 февраля заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России"). Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России. Установленные законом сроки позволяют нам это сделать", - сказала Памфилова, слова которой приводит пресс-служба комиссии.

Она добавила, что ЦИК РФ в полной мере обеспечил соблюдение прав всех выдвиженцев. "Именно поэтому каждому заблаговременно в соответствии с законом были представлены для полноценного ознакомления результаты проверки собранных подписей. Но, поскольку выявленный экспертами процент недействительных подписей оказался и у Сергея Александровича Малинковича, и у Бориса Борисовича Надеждина довольно существенным, на уровне 14-15%, то и времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше", - сказала председатель ЦИК.

"В данном случае комиссия идет им навстречу, даже несмотря на то, что у каждого была возможность, которой команда Малинковича воспользовалась частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем, - присутствовать непосредственно все дни в ЦИК во время проверки их подписей", - заключила она.

Проверка подписей

5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговые протоколы проверки подписных листов представителям Малинковича ("Коммунисты России") и Надеждина ("Гражданская инициатива"). У обоих процент брака превышает допустимые 5%, у Надеждина - более 15%, у Малинковича - почти 15%. Рассмотрение вопроса о регистрации на выборах обоих выдвиженцев ЦИК назначил на 7 февраля.

Позже в штабе Надеждина заявили, что не согласны с решением рабочей группы, а сам выдвиженец сообщил, что его команда "намерена отбивать" примерно 4 500 подписей из 9 209, признанных недействительными. 6 февраля политик сообщил в Telegram-канале, что отправил письмо в ЦИК РФ на имя председателя комиссии с просьбой перенести рассмотрение вопроса о его регистрации на выборах с 7 на 10 февраля, чтобы "лучше подготовить возражения". Малинкович сообщил ТАСС, что не будет оспаривать решение комиссии в случае отказа в регистрации.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).