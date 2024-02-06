Россия направит в посольство США в Литве сведения об уничтожении народов СССР Германией

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, важно, чтобы, осуждая преступников, виновных в Холокосте, американские власти не забыли сами себя призвать к сносу монументов приспешникам Гитлера

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская сторона направит завтра в американское посольство в Вильнюсе сведения об уничтожении гитлеровской Германией народов СССР в знак поддержки решения нового посла США в Литве Кары Макдональд изучать историю Второй мировой войны. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на высказывание нового главы американского диппредставительства в Вильнюсе о том, что Литва должна убрать из общественного пространства памятники участникам Холокоста, даже если эти деятели позднее выступали против советской власти.

"Хотелось бы уточнить: это личный гражданский подвиг Кары Макдональд или можно ожидать аналогичных заявлений американских послов в Латвии, Эстонии и на Украине, где героизация нацистских коллаборационистов также возведена в ранг государственной политики? - отметила Захарова. - Завтра направим в американское посольство в Вильнюсе материалы об уничтожении гитлеровской Германией народов СССР в знак поддержки мужественного решения американского посла взяться за изучение истории Второй мировой войны. Надеюсь, тот факт, что наши страны были союзниками в борьбе против нацизма, не станет для нее шокирующим открытием".

По словам представителя МИД РФ, важно, чтобы, осуждая преступников, виновных в Холокосте, американские власти не забыли и сами себя призвать к сносу монументов приспешникам Гитлера. "Предпримут ли американские власти в ближайшее время какие-то действия в отношении, например, памятника руководителю литовских коллаборационистских формирований Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, который был открыт 4 мая 2019 года в городе Лемонте, штат Иллинойс? Тогда против его возведения протестовали посольство России в США, еврейский правозащитный Центр Симона Визенталя и Всемирный еврейский конгресс (жаль, что посольство Израиля промолчало)", - указала Захарова.