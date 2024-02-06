В МИД РФ вызвали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Москва также потребовала обеспечить безопасность голосования на выборах президента РФ в этих странах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД РФ, Москва потребовала обеспечить безопасность голосования на выборах президента РФ в этих странах. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявили прибалтам, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания. Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", - сообщила дипломат.

Россия будет действовать решительно на двустороннем уровне в случае саботажа странами Прибалтики обязательств по выборам президента РФ, отметила представитель министерства.