К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились около 3,5 тыс. человек

Все наблюдатели обязаны пройти обучение

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек изъявили желание стать наблюдателями от Общественной палаты (ОП) Москвы на выборах президента РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

"30 января в Москве стартовал набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. На сегодняшний день к корпусу присоединились 3,5 тыс. человек. По словам руководителя корпуса и Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, самыми первыми записываются те, кто составляет костяк штаба из года в год, - это порядка 65% наблюдателей. При этом все наблюдатели, независимо от опыта, обязаны пройти обучение", - значится в публикации.

Отмечается, что требование по прохождению очного и дистанционного обучения, а также по последующей аттестации закреплено в кодексе наблюдателя Общественной палаты Москвы. Также наблюдатель в дни голосования обязан использовать приложение "Мобильный наблюдатель" для оперативной коммуникации со штабом и носить жилетку наблюдателя ОП Москвы. Наблюдателем может стать гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, обладающий активным избирательным правом.

"Обучение традиционно состоит из двух частей: первая часть в формате онлайн - основу нужно будет изучить самостоятельно и подтвердить знания, пройдя тест. Вторая часть - очные занятия, на них опытные преподаватели разберут практические ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках", - пояснил Ковалев, слова которого приводятся на сайте.

Голосование на выборах президента России будет проходить 15-17 марта 2024 года. Москвичи смогут реализовать свое право как онлайн, так и очно - на избирательных участках. На каждом участке установят терминалы для электронного голосования. Принять решение об удобном для себя способе можно будет непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять для этого не нужно.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале "Госуслуги", в центрах "Мои документы" или в территориальных избирательных комиссиях. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.