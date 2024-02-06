В МПА СНГ назвали спокойной и деловой обстановку перед выборами главы Азербайджана

Голосование пройдет 7 февраля

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Обстановка перед внеочередными выборами президента Азербайджана, которые состоятся 7 февраля, спокойная и деловая. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сенатор РФ, член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Александр Башкин.

"Обстановка спокойная, деловая, взаимоуважительная, как и требует Конституция, избирательное законодательство Азербайджанской республики", - сказал он.

По наблюдению Башкина, все участники избирательного процесса нацелены на результат, позитив, движение республики вперед, "на то, чтобы азербайджанское общество было консолидировано и настроено на решение стоящих перед ним задач". "Что касается особенностей этих выборов - на что обращают внимание практически все, с кем мы говорим, - то они, если можно так сказать, проходят уже в новую эпоху для Азербайджана. Впервые они проходят на тех территориях, на которых Азербайджан восстановил свой суверенитет", - отметил он.

Сенатор подчеркнул, что группа международных наблюдателей от МПА СНГ включает членов парламентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. "Я убежден в успешном выполнении главной нашей задачи - объективного, беспристрастного наблюдения за предстоящими выборами в полном соответствии с международным законодательством и полном уважении к законодательству и суверенитету Азербайджанской республики", - указал он.

На пост президента Азербайджана баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы главы государства в республике состоялись 11 апреля 2018 года.