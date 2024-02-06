Рогов: силы РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ВС РФ продвинулись на 200-500 м

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Российские силы выбили противника из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области и продвинулись на 200-500 м. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются. <...> Продвинулись на расстояние от 200 до 500 м, в среднем на 300-400 м, взяли несколько опорников противника", - сказал Рогов.

Он отметил, что населенный пункт несколько месяцев находился в серой зоне. Собеседник агентства добавил, что продвижение российских сил осуществляется при поддержке артиллерии и БПЛА малыми группами из-за значительного количества вражеских дронов на этом участке линии соприкосновения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области.