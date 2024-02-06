Псковские депутаты помогут Херсонской области повысить уровень законотворчества

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, у областей "сложились добрые отношения"

ПСКОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области помогут Херсонской областной Думе совершенствовать свою законотворческую работу и повысить техническое обеспечение в проведении сессий, а также обучат депутатский корпус контролировать исполнение принимаемых законопроектов. Соответствующее соглашение достигнуто во вторник в Пскове на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским областным Собранием депутатов и Херсонской областной Думой. В документе определены такие направления деятельности, как совершенствование законодательства и информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов, обмен опытом в повышении открытости законотворческой деятельности", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, у Псковской и Херсонской областей "сложились добрые отношения". "В рамках шефской помощи псковичи помогли с капитальным ремонтом и оснащением детского сада в Геническом муниципальном округе, с подготовкой к отопительному сезону, с оцифровкой сферы образования и социальной защиты. Также регион готов и дальше принимать детей из Херсонской области, проводить для них образовательные и экскурсионные программы, чтобы они могли отдохнуть и познакомиться с истоками русской земли и российской государственности", - говорится в сообщении.

Как пояснил в ходе встречи спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, региональный парламент имеет многолетний опыт в законотворческой деятельности и депутатский корпус готов консультировать коллег по работе в этой сфере. "Псковское областное собрание работает уже почти 30 лет, есть большой опыт законотворческой деятельности, работы в современном российском законодательстве. Мы готовы оказывать консультативную и любую другую помощь, чтобы вам было легче справляться со всем сложностями", - цитирует пресс-служба слова Котова.