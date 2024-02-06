Более 2,5 тыс. членов избиркома ЛНР задействуют в поквартирном обходе избирателей

Также на территории Донбасса и Новороссии реализуют проект по информированию о выборах "ИнформУИК"

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. членов избирательной комиссии Луганской Народной Республики (ЛНР) с 17 февраля задействуют в реализации проекта "ИнформУИК", сообщила ТАСС глава регионального избиркома Елена Кравченко.

На территории Донбасса и Новороссии перед выборами президента РФ будет реализован проект по информированию избирателей о выборах "ИнформУИК". Как ранее пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, это "персональное адресное информирование избирателей с помощью поквартирного обхода домохозяйств членами участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием мобильного приложения или формализованной анкеты".

"Проект "ИнформУИК" будет работать по всей территории Луганской Народной Республики. В его реализации будет задействовано более 2,5 тыс. членов избирательной комиссии республики, которые будут осуществлять адресное информирование путем поквартирного или подомового обхода наших избирателей. <…> Обход будет осуществляться с 17 февраля по 7 марта", - сказала она.

Кравченко призвала жителей республики "не пугаться" членов избиркома. "Они будут одеты в специальную одежду и иметь раздаточный материал. Обходчики попросят заполнить анкету в электронном или бумажном виде", - сообщила она.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.