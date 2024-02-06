МИД РФ указал послу Израиля на ее неприемлемые оценки политики России

Ведомство подчеркнуло Симоне Гальперин, что Москва нацелена на развитие отношений в духе взаимного уважения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин была проинформирована в МИД РФ о негативной реакции российской стороны на ее неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

"6 февраля в МИД России была вызвана посол Израиля в Москве Симона Гальперин. Посол была проинформирована специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля ее интервью изданию "Коммерсантъ", в котором даются искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, было подчеркнуто, что в Москве "неизменно нацелены на развитие российско-израильских отношений в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства".

В МИД РФ уточнили, что развернутые тезисы, опровергающие заявления Гальперин, опубликованы на сайте МИД России в разделе "Антифейк".

Ранее во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что сделанные послом заявления "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".