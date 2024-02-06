МИД РФ: "премьер" непризнанного Косова перешел к изгнанию сербов с их исконных земель

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Запад поощрением Альбина Курти наказывает Белград за твердость в отстаивании суверенитета и сохранение дружественных отношений с РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Преступный режим премьера непризнанного Косова Альбина Курти перешел к активной фазе антисербских этнических чисток. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с антисербскими шагами "властей" Косова, опубликованном на сайте диппредставительства.

"Преступный режим "премьера" Курти окончательно перешел к активной фазе антисербских этнических чисток - изгнанию сербов с их исконных земель. Так Приштина рассчитывает избавиться от необходимости выполнять свои обязательства, прежде всего, по формированию Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК)", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, Запад поощрением Курти наказывает Белград за твердость в отстаивании суверенитета и сохранение дружественных отношений с РФ. "Поощрением Курти и развязанного им террора Запад пытается наказать Белград за твердость в отстаивании национального суверенитета и права проводить самостоятельный курс, за решимость сохранить дружественные отношения с Россией и другими государствами вне евро-атлантической орбиты. Сербов хотят заставить поступиться коренными интересами, включая защиту своих соплеменников", - отметила диплома