МИД РФ: Запад не дал согласовать проект заявления СБ по дипломатии ООН в Центральной Азии

Как указали в ведомстве, "такая политизированная позиция продиктована "двойными стандартами" и нежеланием признавать реалии "на земле"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Западные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, включая Великобританию и США, не дали согласовать проект заявления СБ для прессы по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"5 февраля постоянное представительство России при ООН было вынуждено в очередной раз свернуть работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, - сообщили в МИД РФ. - Этот документ, который российская сторона выносит на рассмотрение совета дважды в год по итогам соответствующих консультаций, не удается принять с января 2018 года".

В министерстве указали, что западные члены Совета Безопасности, "включая Великобританию, США и Японию, вновь выступили против упоминания в тексте сотрудничества Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС, несмотря на их важную и конструктивную роль в противодействии основным вызовам для региона". В дипведомстве отметили, что "такая политизированная позиция продиктована "двойными стандартами" и нежеланием признавать реалии "на земле".

"При этом в соответствии с мандатом одной из ключевых функций РЦПДЦА является как раз поддержание контактов с указанными ключевыми для государств Центральной Азии организациями. О соответствующей деятельности регулярно отчитывается руководитель Регионального центра в ходе своих полугодовых брифингов Совету Безопасности ООН. Интенсивное развитие и углубление подобных уже налаженных связей будет и впредь способствовать решению задач, стоящих перед РЦПДЦА", - заключили в МИД РФ.