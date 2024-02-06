Небензя заявил, что время и цель обстрела Лисичанска были выбраны неслучайно

У Москвы также есть неопровержимые доказательства, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot, добавил постоянный представитель России при ООН

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Время и цель обстрела города Лисичанска Вооруженными силами Украины (ВСУ) были выбраны неслучайно. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России.

В результате ракетного удара ВСУ 3 февраля было практически полностью разрушено двухэтажное здание кафе-хлебопекарни, порядка 40 человек оказались погребенными под обломками, погибли 28 человек, включая беременную женщину и ее пятилетнего ребенка, заявил Небензя.

Он отметил, что Следственный комитет России уже изъял с места обстрела фрагменты боеприпасов и проверяет их происхождение. "Удар был нанесен из взрывоопасного высокоточного оружия большой мощности. Предположительно использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS", - указал российский дипломат.

Он подчеркнул, что это уже четвертый теракт подобного рода за последние полтора месяца. "Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России. <...> Обстрелы в Белгороде, два удара по Донецку, теперь в Лисичанске происходили в нерабочие и праздничные дни в местах большого скопления мирных граждан, причем время удара неизменно совпадало с пиковым посещением того или иного объекта. Ни в одном из случаев в непосредственной близости не располагалась военная инфраструктура", - сказал постпред РФ.

О крушении Ил-76

Дипломат также заявил, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами того, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot. "С момента запрошенного нами 25 января заседания проводимое Россией расследование продвинулось вперед. <...> Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", - сказал он.

Российский дипломат отметил, что американский Госдепартамент "никак не прокомментировал эту информацию, лицемерно предложив сделать это представителям Киева".

"Мы готовы информировать о результатах проводимого нами национального расследования этого преступления ВСУ любые заинтересованные международные организации и уже распространили соответствующее письмо в Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Небензя также призвал все страны Совбеза осудить все теракты киевских властей и отметил, что все причастные к ним лица понесут ответственность. "В очередной раз призываем членов СБ и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима. Бандеровская хунта рассматривает ваше молчание как карт-бланш на совершение всё новых преступлений. Со своей стороны, подтверждаем, что все причастные к ним, включая организаторов и исполнителей, будут установлены и понесут ответственность", - указал глава российского диппредставительства.