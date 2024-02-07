Совфед обсудит закон о конфискации имущества за фейки об армии

Сенаторы также планируют обсудить закон о временной приостановке срочного служебного контракта государственных служащих на время их призыва на военную службу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании рассмотрит проект заявления палаты о прямой ответственности стран Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан РФ, а также обсудит закон о возможности конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В ходе правительственного часа сенаторы заслушают доклад министра транспорта России Виталия Савельева, который расскажет о ходе реализации транспортной стратегии РФ и развитии логистической инфраструктуры.

Верхняя палата планирует рассмотреть закон о возможности конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ были внесены в Госдуму депутатами разных фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.

Сенаторы также планируют обсудить закон о временной приостановке срочного служебного контракта государственных служащих на время их призыва на военную службу. Согласно действующим нормам госслужба таких граждан приостанавливается, а затем возобновляется в день выхода на работу. При этом не гарантируется сохранение за служащим его прежнего рабочего места. Рассматриваемый закон устраняет этот пробел.

Кроме того, Совет Федерации рассмотрит закон о праве региональных властей вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в частности, субъекты РФ смогут запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

В повестку заседания включен закон о продлении до 1 марта 2031 года так называемой дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации имущества - для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ и возведенных до 2004 года. В настоящее время этот срок установлен до 1 января 2024 года. Также сенаторы планируют рассмотреть закон, запрещающий увольнять по инициативе работодателя одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет (по действующим нормам - до 14 лет).

В рамках "Времени эксперта" на заседании Совета Федерации выступит профессор кафедры российской политики факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.