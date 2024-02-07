Посол РФ сообщил, что к визиту Путина в КНДР готовится хороший пакет документов

Точные сроки визита пока не установлены, отметил Александр Мацегора

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подписание пакета совместных документов планируется во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, сейчас идет работа над их подготовкой, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"О сроках визита, принципиальная договоренность о котором уже достигнута, разговора пока не было. Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях. Думаю, что это будет очень хороший пакет", - отметил дипломат, комментируя ход работы над организацией соответствующего визита.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в общении с прессой отмечал, что точные даты визита российского лидера согласуются по дипломатическим каналам двух стран.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.