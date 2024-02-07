6 февраля, 21:19
Военная операция на Украине

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Постпред России при ООН напомнил, что представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий ранее "проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном"

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. В августе 2022 года он проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения", - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России. 

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