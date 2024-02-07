В удаленные районы Камчатки для организации досрочного голосования поедут более 20 УИК

Ведется работа по согласованию маршрутов с двумя региональными авиакомпаниями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Более 20 участковых избирательных комиссий (УИК) будут задействованы в организации досрочного голосования на выборах президента России в удаленных и труднодоступных районах Камчатки. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя регионального избиркома Игорь Шамраев.

"23 участковых избирательных комиссий будут задействованы в организации досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных районах полуострова. Сейчас ведется подсчет количества избирателей, которые проголосуют досрочно", - сказал Игорь Шамраев.

Он добавил, что обычно досрочно голосуют оленеводы в тундре, сотрудники метеостанций, смотрители маяков, военнослужащие на удаленных заставах. Для камчатских моряков и рыбаков будут открыты более 120 избирательных участков, в том числе и на подводных лодках, которые несут боевую службу в акватории полуострова и за ее пределами.

Члены участковых избирательных комиссий традиционно возьмут с собой переносной ящик, мобильную ширму и небольшой стол, чтобы сделать процесс голосования максимально комфортным для избирателей даже в тундре. В настоящий момент ведется работа по согласованию маршрутов с двумя региональными авиакомпаниями Камчатки, они будут доставлять членов УИК к местам проведения досрочного голосования.

Заместитель председателя аппарата избирательной комиссии Камчатского края уточнил, что на выборах президента жители Камчатки смогут проголосовать всеми доступными способами: досрочно, удаленно, с помощью приложения "Мобильный избиратель", лично на участке. "Я считаю, что сегодня нет объективной причины, чтобы не исполнить свое волеизлияние по выбору главы государства. Болеешь - можешь проголосовать из больницы, несешь службу - проголосовать под многометровой толщей воды, нет желания идти на избирательный участок - воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования и т. д.", - отметил Игорь Шамраев.

О выборах президента РФ в 2024 году

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Досрочное голосование стартует в стране с 25 февраля.