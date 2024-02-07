Небензя заявил, что Киев передумал проводить международное расследование по Ил-76

Постпред РФ при ООН отметил, что власти Украины видят новые доказательства причастности ВСУ к произошедшему и боятся, что привлечение международных экспертов "может окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию" страны

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Киевские власти, изначально заявлявшие о необходимости расследовать крушение российского самолета Ил-76, отказались от этой идеи после того, как появились доказательства причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к катастрофе. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Показательно, что президент [Украины Владимир] Зеленский изначально заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76. Однако по мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - сказал он на созванном РФ заседании Совета Безопасности ООН.