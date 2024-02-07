Посол РФ: в Нидерландах откроют участок для голосования на выборах президента России

Говоря о возможных провокациях в отношении посольства в день голосования, Владимир Тарабрин сказал, что дипломаты к ним "почти привыкли"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Участок для проведения голосования на выборах президента РФ будет открыт на территории российского диппредставительства в Нидерландах, власти страны положительно отреагировали на это. Об этом сообщил посол РФ в Нидерландах и по совместительству постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

"В соответствии с установленной практикой посольство своевременно проинформировало Министерство иностранных дел Нидерландов о намерении организовать на территории дипмиссии избирательный участок для проведения выборов президента России 17 марта 2024 года. Реакция властей была положительной", - сказал он в интервью изданию "Известия".

Говоря о возможных провокациях в отношении посольства в день голосования, Тарабрин указал, что дипломаты к ним "почти привыкли". "Однако в день голосования речь пойдет не только о безопасности сотрудников загранучреждения, но и сотен российских граждан, которые придут сюда для осуществления своего избирательного права, - отметил он. - Обеспечение беспрепятственного волеизъявления россиян - наш приоритет".

Вместе с тем посол отметил, что отношения двух стран "находятся на одном из самых низких уровней за всю их историю". "Это произошло не в одночасье - тенденция к охлаждению обозначилась уже несколько лет назад, - констатировал он. - Можно предположить, что одной из ее предпосылок стали эпохальные события на международной арене - такие как формирование многополярного миропорядка и постепенная утрата силы и влияния странами коллективного Запада". "Сейчас сложно размышлять о восстановлении контактов на фоне продолжающихся вывертов в европейской политике, которые происходят под воздействием Вашингтона", - заключил Тарабрин.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.