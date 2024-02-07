Небензя: трагедии как в Лисичанске происходили бы ежедневно, если бы РФ не начала СВО

Постпред России при ООН также напомнил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в апреле 2022 года сорвал подписание мирного договора между Москвой и Киевом

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Трагедии, подобные той, что произошла в Лисичанске, повторялись бы почти ежедневно, если бы Россия не начала специальную военную операцию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН несколько западных стран выступили с утверждением, что трагедии в Лисичанске якобы не произошло бы, если РФ не начала СВО. "Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день, как они происходили практически каждый на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. И мы пришли, чтобы закончить эту войну, и мы это непременно сделаем", - сказал Небензя.

Помимо этого, глава российского диппредставительства указал британскому представителю на то, что именно бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в апреле 2022 года сорвал подписание мирного договора. "Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной, его оставалось только финализировать. Он примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России. Таким образом ваш бывший премьер Борис Джонсон является соучастником преступлений киевского режима", - отметил российский дипломат.