Посол РФ сообщил, что Россия и КНДР готовят документ по упрощению въезда для туристов

Александр Мацегора не стал раскрывать содержание документа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Одним из документов в том пакете [к визиту президента РФ Владимира Путина в КНДР], который сейчас находится в работе и готовится к подписанию, является соглашение о взаимных поездках граждан. Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия", - отметил посол.

РФ и КНДР неоднократно выражали заинтересованность в скорейшем запуске авиарейсов как для делового общения, так и для туристических поездок, прерванных из-за пандемии коронавируса, при этом КНДР пока еще не в полной мере сняла санитарные ограничения. В декабре 2023 года пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что КНДР разработала несколько туристических предложений для россиян, включая пляжный отдых и катание на горнолыжном курорте.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.