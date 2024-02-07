Посол РФ в Нидерландах заявил, что в Гааге понимают бессмысленность поставок Киеву F-16

Подобного рода решения только повышают "риск прямого военного столкновения между Россией и НАТО в случае, если самолеты будут размещаться на базах в граничащих с Украиной странах", указал Владимир Тарабрин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерландские власти понимают, что поставки Киеву истребителей F-16 бессмысленны, так как они не смогут переломить ситуацию на поле боя. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах и по совместительству постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

"В Гааге понимают, что поставки Киеву F-16 так же бессмысленны, как и опасны. Этот шаг не сможет переломить ситуацию на поле боя и лишь повышает риск прямого военного столкновения между Россией и НАТО в случае, если самолеты будут размещаться на базах в граничащих с Украиной странах", - сказал он в интервью изданию "Известия".

"Своими действиями нидерландские власти стремятся повысить собственный международный профиль в качестве одного из лидеров военной поддержки Киева", - добавил дипломат.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и планируют передать Украине определенное количество истребителей F-16. В распоряжении Нидерландов находятся 42 самолета, которые заменены на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные 18 будут использоваться для подготовки пилотов.