Посол РФ заявил, что 2024 год станет прорывным для отношений России и КНДР

Александр Мацегора отметил, что на отношения между странами оказал положительно влияние саммит на космодроме Восточный, состоявшийся в сентябре 2023 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва и Пхеньян по многим показателям добьются прорывных успехов в двусторонних отношениях в 2024 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Не хочу забегать вперед, но думаю, что текущий год по многим показателям станет прорывным в российско-корейских отношениях", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что для представителей обеих стран в различных областях договоренности лидеров России Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына стали "своего рода дорожной картой". В этой связи Мацегора особо отметил состоявшийся в сентябре 2023 года саммит на космодроме Восточный. "Часть из того, что предусмотрено этой повесткой, уже сделана, многое предстоит сделать в 2024 году", - пояснил российский посол.

Ранее Мацегора сообщил, что стороны сейчас работают над "очень хорошим пакетом" совместных документов, которые планируется подписать во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ обязательно воспользуется приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР удобное время и по взаимной договоренности Москвы и Пхеньяна. По словам Пескова, этот визит не ожидается до президентских выборов в России.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.