Посольство РФ: блокировка YouTube каналов ВГТРК говорит о попытке подавления инакомыслия

Российские дипломаты подчеркнули, что это уже "не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит об очередной попытке подавления инакомыслия в Соединенных Штатах. Такая позиция содержится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

"Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением, - отметили российские дипломаты. - Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист [Такер] Карлсон". Уточняется, что никаких пояснений относительно блокировки предоставлено не было.

В посольстве пришли к выводу, что "взывать к голосу разума представителей полностью подконтрольной госструктурам Соединенных Штатов компании бесполезно". "Они не более чем прислужники заходящегося в русофобии местного правящего класса", - заключили дипломаты.

В ВГТРК ранее сообщили, что видеохостинг закрыл доступ как минимум к 19 каналам региональных филиалов телекомпании. На данный момент известно о блокировке каналов Адыгеи, Алтая, Астраханской, Белгородской, Брянской и Вологодской областей, Забайкальского края, Карелии, Марий-Эл, Мурманской области, Пермского края, Псковской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Саратовской, Томской и Тюменской областей, Удмуртии и Якутии.