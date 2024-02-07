Посол РФ считает, что КНДР в условиях провокаций США может пойти на ядерное испытание

Ответственность за такое нежелательное развитие событий "целиком и полностью будет лежать на Вашингтоне", отметил Александр Мацегора

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Решение КНДР о проведении нового ядерного испытания возможно, если США продолжат предпринимать провокационные шаги в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он прокомментировал утверждения на Западе о работах КНДР по подготовке ядерного испытания. "Западные страны и чиновники Секретариата ООН априори не могут ничего знать о том, ведется ли здесь подготовка седьмого ядерного испытания", - сказал дипломат, отметив, что все подобные публичные высказывания на Западе не более чем "домыслы и спекуляции".

"Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове. Если американо-южнокорейское расширенное ядерное сдерживание, которое выходит на уровень "ядерного альянса", и другие провокационные шаги в отношении Народной республики продолжатся, если в южнокорейские порты будут заходить американские атомные подводные лодки, а над полуостровом - летать стратегические бомбардировщики ВВС США, руководство КНДР в интересах дальнейшего укрепления своей обороноспособности вполне может принять решение о проведении нового ядерного испытания", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

По словам посла, ответственность за такое нежелательное развитие событий "целиком и полностью будет лежать на Вашингтоне". "Ну и на Сеуле, хотя приходится признать, [что] от него здесь мало что зависит", - резюмировал Мацегора.

Полный текст интервью выйдет в 09:00.