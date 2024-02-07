Около 4% избирателей Сахалинской области могут досрочно голосовать на выборах президента

Общая численность избирателей, зарегистрированных на территории региона, составляет 373 591 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных территорий Сахалинской области в этом году смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова.

"Мы планируем охватить все 100% тех людей, которые по закону должны проголосовать досрочно. Это 3-4% (до 15 тыс. человек - прим. ТАСС) общего числа избирателей [Сахалинской области]", - рассказала собеседница агентства. Общая численность избирателей, зарегистрированных на территории Сахалинской области, по данным избиркома региона, на 1 января 2024 года составляет 373 591 человек.

Членам избирательных комиссий предстоит посетить несколько десятков труднодоступных мест Сахалина и Курильских островов (Сахалинская область). Там свое право голоса с использованием переносных ящиков для бюллетеней реализуют жители погранзастав, работники маяков, а также другие группы населения, которые из-за своего географического положения не смогут сами посетить избирательные участки. Помимо этого, будут организованы специальные судовые комиссии для голосования работников морских судов, которые в день выборов будут в рейсах. По информации Черкасовой, члены избирательных комиссий будут добираться до труднодоступных территорий на вертолетах и высокопроходимой технике.

"Всего 290 избирательных участков на территории Сахалинской области, из них 8 - временные. Это СИЗО, больницы, аэропорт. Участковые комиссии пойдут в первый проход к избирателям уже 17 февраля. Мы планируем охватить максимальное количество избирателей, хотим и дойдем до каждого избирателя", - рассказала Черкасова.

О выборах президента РФ в 2024 году

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Досрочное голосование стартует в стране с 25 февраля.