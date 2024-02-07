Посол РФ: армия Южной Кореи отрабатывает на учениях физическое устранение руководства КНДР

В Сеуле не стесняются говорить о том, что свою главную задачу видят в ликвидации северокорейского политического строя, подчеркнул Александр Мацегора

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"На Юге не стесняются говорить о том, что свою главную задачу там видят в ликвидации политического строя КНДР, спецподразделения южнокорейской армии проводят учения, в ходе которых отрабатываются операции по физическому устранению северокорейского руководства. К какому смягчению позиции Пхеньяна в этих условиях можно призывать?" - отметил дипломат.

Мацегора подчеркнул, что Москву беспокоят "непрекращающиеся провокации", которые США со своими южнокорейскими союзниками "фактически в режиме "нон-стоп" проводят в регионе, непосредственно примыкающем к границам КНДР. "К слову, в конституции Республики Корея вся территория КНДР обозначена как принадлежащая Южной Корее. Сеульские власти, таким образом, открыто претендуют на земли северного соседа, заявляя, что объединение они рассматривают исключительно в формате его поглощения. Предложенная в свое время Севером идея конфедеративного устройства единого государства была южанами отвергнута", - добавил он.

Полный текст интервью выйдет в 9:00.