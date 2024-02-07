Посол РФ: от возмездия КНДР после возможных ударов США "мало никому не покажется"

Александр Мацегора отметил, что Вашингтон атакует страны Ближнего Востока по той причине, что у них нет возможности нанести сильный ответный удар

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Понимание масштабов удара возмездия КНДР останавливает США от действий против Пхеньяна, подобных атакам на йеменских хуситов на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Российский дипломат напомнил о действиях США на Ближнем Востоке, в частности, об ударах американцев по хуситам в Йемене. "Если что-то и может удержать Вашингтон от подобных шагов в отношении КНДР, так это понимание (надеюсь, оно если не у политиков, то хотя бы у американских военных имеется), что в ответ будет нанесен такой удар возмездия, что никому мало не покажется. У хуситов и других антиамериканских сил на Ближнем Востоке подобных возможностей нет, и американцы этим безнаказанно пользуются", - подчеркнул Мацегора.

Ранее газета "Нодон синмун", которая является главным печатным органом Трудовой партии Кореи, в комментарии высказывала позицию, что провокационные действия США привели к тому, что ситуация в области безопасности на Корейском полуострове обострилась "до такой опасной грани", что перспектива перехода войны в "мировую ядерную войну" стала реальной. В МИД РФ указывали, что действия США и их союзников привели к резкому нагнетанию напряженности на Корейском полуострове.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.