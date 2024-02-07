Посол РФ в КНДР: в Пхеньяне считают, что время для объединения Кореи ушло

Александр Мацегора отметил, что ни одна из достигнутых договоренностей по межкорейскому экономическому сотрудничеству выполнена не была

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР считают, что время для объединения КНДР с Южной Кореей ушло. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Руководитель КНДР (Ким Чен Ын - прим. ТАСС) однажды, в 2018-2019 годах, уже пошел на беспрецедентные шаги по нормализации отношений с Югом, по многим пунктам он пошел навстречу южанам. <…> Однако проявленная им добрая воля должного отклика не нашла. Ни одна из достигнутых договоренностей по межкорейскому экономическому сотрудничеству выполнена не была - Вашингтон был против, а южане не посмели ему возражать. Так что время ушло, пути назад больше нет - так, во всяком случае, теперь считают наши северокорейские друзья", - сказал дипломат.

27 апреля 2018 года лидеры Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам саммита в Пханмунджоме подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В частности, в ней были провозглашены цели полной денуклеаризации полуострова, твердое намерение двух стран подписать мирный договор, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Эти намерения были подтверждены на новом саммите в сентябре того же года, однако до сих в значительной степени так и не были реализованы.