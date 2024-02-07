Посол РФ в Сеуле: отмена санкций может вернуть Южную Корею в список дружественных стран

Георгий Зиновьев отметил, что отказ страны от прямых поставок вооружений на Украину позволяет поддерживать отношения с Москвой

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Республика Корея может быть исключена из списка недружественных России стран, если откажется от введенных после начала специальной военной операции санкций. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью агентству Yonhap.

В декабре 2023 года Республика Корея ужесточила экспортный контроль в отношении торговли с Россией. "Подобные решения не способствуют поддержанию уровня нашего содержательного двустороннего сотрудничества. Минимальное требование для снятия с Южной Кореи статуса недружественной страны - отказ от санкций против России", - сказал посол.

По словам Зиновьева, отказ Сеула от прямых поставок вооружений на Украину позволяет поддерживать отношения с Москвой. "Эта позиция Республики Корея крайне важна. Мы можем поддерживать двусторонние отношения на этом уровне, потому что [Южная] Корея придерживается этой позиции", - добавил посол. РК поставляла Киеву гуманитарную и финансовую помощь, предметы военного назначения нелетального характера, но не оружие.