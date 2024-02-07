Замглавы МИД России провел в Сеуле "полезный и честный диалог"

Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев отметил, что отношения сейчас переживают непростые времена, и двусторонний диалог проходит не так гладко, как хотелось бы российской стороне

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе визита в Сеул провел "полезный и честный диалог". Об этом заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Yonhap.

"Был очень полезный, откровенный диалог, основанный на взаимоуважении", - сказал посол о визите Руденко в южнокорейскую столицу.

Замглавы МИД РФ во время поездки провел консультации с южнокорейским замминистра иностранных дел Чон Бён Воном, специальным представителем МИД Республики Корея по проблемам Корейского полуострова Ким Гоном, встретился с первым заместителем главы МИД Ким Хон Гюном.

"Отношения сейчас переживают непростые времена, и двусторонний диалог проходит не так гладко, как нам хотелось бы. Но я думаю, что поддерживать коммуникацию, несмотря на сложности, лучше, чем совсем не контактировать", - добавил Зиновьев.

Посол РФ в Сеуле в очередной раз опроверг обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве РФ с КНДР. "Сотрудничество РФ и Северной Кореи не угрожает безопасности соседних стран. Россия в соответствии с резолюциями СБ ООН ответственно выполняет международные обязательства", - сказал посол, назвав обвинения необоснованными.

Он также коснулся возможности ответа на расширенные в декабре южнокорейские ограничения на поставки в Россию. "[В случае ответа] придется ограничивать товары, которые Россия поставляет в Республику Корея. Это повредит российским компаниям, нам бы этого не хотелось", - рассказал посол. В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, "причем необязательно симметричного характера".