Пушилин заявил, что ВСУ преимущественно используют Starlink для управления дронами

Глава ДНР отметил, что специалисты региона уже научились противодействовать этому, что помогло существенно снизить число жертв среди населения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Воруженных сил Украины (ВСУ) преимущественно используют терминал спутниковой связи Starlink для управления беспилотными летательным аппаратами. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками", - сказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что специалисты региона уже научились противодействовать этому, что помогло существенно снизить число жертв среди населения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили терминал Starlink ВСУ на херсонском направлении.