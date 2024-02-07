Пушилин: ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб ДНР, включая врачей

Глава республики также обратил внимание на то, что ВСУ стали использовать гораздо больше беспилотников, нанося удары не по военным целям, а по магазинам, остановкам, рынкам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) не снизилась, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников экстренных служб. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"К сожалению, не могу сказать, что интенсивность обстрелов снизилась. Более того, <...> какая-то охота ведется именно на экстренные службы - спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи. Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время", - сказал он.

Пушилин также обратил внимание на то, что ВСУ стали использовать гораздо больше беспилотников, причем удары наносятся не по военным целям, а по магазинам, остановкам, рынкам. "По данным УФСБ РФ по ДНР, с 1 января этого года уже было перехвачено 1 077 беспилотников", - указал глава ДНР.