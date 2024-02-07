В ДНР не будут публиковать адреса избирательных участков из соображений безопасности

Глава региона Денис Пушилин добавил, что республиканские власти совместно с силовиками готовятся к проведению выборов президента с учетом всех существующих рисков

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) откажутся от публикации адресов избирательных участков из соображений безопасности, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Денис Пушилин.

"Это одно из небольших, одно из немногих исключений, отличие от других субъектов Российской Федерации, имеется в виду непубликация участков - адреса участков, чтобы минимизировать действия возможных противников в плане обстрелов, в плане каких-то терактов и прочего", - сказал Пушилин.

В настоящее время власти региона совместно с силовиками готовятся к проведению выборов президента с учетом всех существующих рисков.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.