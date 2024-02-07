Американский журналист рассказал, что Карлсон взял интервью у Путина

Оно длится два часа, сообщил Алекс Джонс

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон уже взял у президента России Владимира Путина интервью, оно длится два часа. С таким утверждением выступил блогер и журналист из США Алекс Джонс, передав слова Карлсона.

"Такер заявил, что он взял интервью у Путина. Он только что мне написал: "Это удивительно. Интервью длится два часа", - сказал Джонс на видео, опубликованном в X (ранее Twitter). По его словам, Карлсон "очень скоро опубликует интервью" и "не собирается откладывать публикацию" материала. "Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну", - добавил Джонс.

Ранее Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на его сайте. Анонс журналиста набрал более 51 млн просмотров.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года он сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

Президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.