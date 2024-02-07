Любимова: культурную программу запланировали к 35-летию дипотношений РФ и Бахрейна

Министр культуры РФ отметила, что возглавляет в стране делегацию России, а также сообщила, что на заседании обсуждались перспективы совместной работы по различным направлениям

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специальную культурную программу запланировали к 35-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале по итогам заседания межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"В 2025 году отметим 35-летие установления дипотношений России и Бахрейна. Запланировали к этой дате специальную культурную программу", - написала она.

Любимова отметила, что возглавляет в Бахрейне делегацию РФ, а также сообщила, что на заседании обсуждались перспективы совместной работы по различным направлениям. Она добавила, что между странами будут развивать двусторонний туризм.

Любимова также сообщила, что стороны поговорили о сотрудничестве в областях науки и образования, промышленности, цифровых технологий, энергетики, электроэнергетики, транспорта, экологии и сельского хозяйства. Она подчеркнула, что отдельное внимание было уделено климатической повестке.

"По итогам 2023 года рост российского экспорта в сфере сельского хозяйства в Бахрейн в стоимостном выражении составил 26,3%. Промышленная продукция в структуре товарооборота двух стран занимает менее 10%. Будем усиливать работу в этом направлении", - рассказала министр.